اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تبحث تحضيرات العملية الانتخابية في الحسكة

الحسكة-سانا
بحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ممثلةً بعضوها أنس العبدة، التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستعدادات الجارية للمرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع بالمحافظة.
وأفادت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، بأنه شارك بالاجتماع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأعضاء اللجان الفرعية عن دائرتي الحسكة والقامشلي، ومدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، وجرى خلاله مناقشة الاستعدادات المتعلقة بإتمام العملية الانتخابية في المحافظة.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم أمس الجمعة، مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس عن كل من الدوائر الانتخابية (الحسكة والقامشلي) بمحافظة الحسكة، والدائرة الانتخابية (عين العرب) بمحافظة حلب.