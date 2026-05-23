اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تبحث تحضيرات العملية الانتخابية في الحسكة

الحسكة-سانا

بحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ممثلةً بعضوها أنس العبدة، التحضيرات ‏المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستعدادات الجارية للمرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع ‏بالمحافظة.‏

وأفادت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، بأنه شارك بالاجتماع ‏محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأعضاء اللجان الفرعية عن دائرتي الحسكة والقامشلي، ‏ومدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، وجرى خلاله مناقشة الاستعدادات المتعلقة ‏بإتمام العملية الانتخابية في المحافظة.‏

وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم أمس الجمعة، مراكز الاقتراع لانتخاب ‏أعضاء المجلس عن كل من الدوائر الانتخابية (الحسكة والقامشلي) بمحافظة الحسكة، ‏والدائرة الانتخابية (عين ‏العرب) بمحافظة حلب.‏