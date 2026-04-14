محافظة طرطوس تفتتح مدرستين في بانياس بعد إعادة تأهيلهما

طرطوس-سانا

افتتحت في محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء، مدرستا حي القلعة ورواد التغيير للتعليم الأساسي في مدينة بانياس، وذلك بعد إعادة تأهيلهما بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأعرب محافظ طرطوس أحمد الشامي في تصريح صحفي خلال الافتتاح عن الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع، باعتباره شريكاً مع الدولة في عملية إعادة البناء، مشيراً إلى أن من حق الطالب أن يتعلم في بيئة تعليمية جيدة، وأن يحظى بمن يهتم به، ويوفر له التسهيلات اللازمة.

مدير التربية والتعليم في طرطوس مهند عبد الرحمن، بيّن في تصريح مماثل، أن إعادة تأهيل وترميم المدرستين شملت جميع مرافق المدرستين بأفضل وأحدث المواد، من حيث تأهيل المقاعد والصفوف والحمامات والملعب والحدائق وإحداث شعبة رياض أطفال مجهزة بأحدث وسائل التقنية والتعليم الحديثة، بما يتوافق مع معايير المنظمات الدولية.

وعبر عدد من الطالبات عن فرحهن بمدرستهن، فالألوان جميلة جداً ومريحة والألعاب كثيرة، وكل ما فيهما أصبح جديداً الصفوف والألواح وهما حسب تعبيرهن من أجمل مدارس المدينة.

وكانت مديرية التربية في طرطوس افتتحت أواخر تشرين الأول الماضي، مدرسة دوير الشيخ سعد، للتعليم الأساسي (الحلقة الأولى)، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل التي تمت بدعم من “اليونيسيف”.