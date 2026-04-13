الجامعة الافتراضية السورية تعلن بدء التسجيل للطلاب المستنفدين والمنقطعين

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل للطلاب المستنفدين والمنقطعين في كل البرامج عدا (برامج الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستير) للفصل الدراسي “ربيع 2025″، ويستمر حتى الخميس 16-4-2026.

وأوضحت الجامعة في إعلان اليوم الإثنين، أنه سيتم التسجيل من خلال منسقي شؤون الطلاب، وذلك من خلال التعليمات التالية:

إرسال إيميل للتسجيل على المواد ويتوجب على الطالب إرسال إيميل إلى منسق برنامجه بشكل صحيح وواضح.

تحديد المواد المُراد التسجيل عليها ومن إيميل الطالب الجامعي.

لن يتم الرد على أي إيميل مُرسل من إيميل خاص أو لقسم آخر، لذا على الطلاب الاطلاع على عناوين المنسقين البريدية الخاصة بكل برنامج.

ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط المخصص، مبينةً أنه لن يقبل أي إيميل للتسجيل بعد الموعد المحدد:

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأسّست عام 2002،‏ وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.