اختتام دورة صنّاع العقول والقلوب في بلدة النشابية بمشاركة 114 معلماً ومعلمة

ريف دمشق-سانا

اختتمت اليوم الأربعاء في بلدة النشابية بريف دمشق دورة تدريبية بعنوان “صنّاع العقول والقلوب”، نظمتها مؤسسة “لدي أخٌ آخر” التنموية الخيرية بمشاركة 114 معلماً ومعلمة.

وتضمنت الدورة التدريبية التي استمرت أربعة أيام، عدة محاور حول أساليب التعامل مع الطلاب وإدارة الصف واستراتيجيات التعليم الحديثة.

وأوضحت نائبة رئيس المؤسسة وفاء الهنداوي في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة تهدف إلى تأهيل الكوادر التعليمية، وتزويدهم بمهارات وأساليب حديثة في التعليم، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية.

وأشارت الهنداوي إلى حرص المؤسسة على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف المعلمين، انطلاقاً من دورهم الأساسي في بناء المجتمع.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن برامج المؤسسة الهادفة إلى دعم العملية التعليمية وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية.