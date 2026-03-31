تربية الحسكة تجري اختبار السبر التشخيصي لطلاب الحادي عشر المهني

الحسكة-سانا

أجرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة اليوم الثلاثاء، اختبار السبر التشخيصي للطلاب غير المسجلين في المدارس العامة للصف الحادي عشر المهني بكل اختصاصاته.

وأشار مدير التربية والتعليم عدنان البري في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن هذه الفرصة تتيح للطلاب التقدم لامتحانات الشهادة العامة الفرع المهني، بعد انقطاعهم عن الدراسة نتيجة الظروف التي مروا بها في المحافظة، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لاستيعاب الطلاب، وتأمين الفرص التعليمية لغير المسجلين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التربوي وضمان حقهم في متابعة تحصيلهم الدراسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم في الحسكة أجرت في الـ 15 من آذار الجاري، اختبار السبر التشخيصي للطلاب غير المسجلين في المدارس العامة للصفين التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والثالث الثانوي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي قراراً يقضي بإجراء سبر تحديد مستوى تشخيصي للطلاب غير المقيدين في المدارس العامة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ومناطق ريف حلب المحررة حديثاً للقبول في صفوف “التاسع، والأول الثانوي، والثاني الثانوي، والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي”.