تحديد موعد الامتحان العملي OSPE للناجحين في الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الامتحان العملي بنموذج (OSPE) للناجحين في الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان – الدورة الأولى 2026، وذلك بهدف تعديل الشهادات وممارسة المهنة.

وأوضحت الهيئة اليوم الأحد، أن الامتحان سيجرى يوم الأحد الواقع في 10 / 5 / 2026، وذلك في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للمسجلين على الدورة السابقة ولم يتمكنوا من التقدم للامتحان العملي، بسبب ظروف السفر، إعادة التسجيل عبر الموقع باستخدام وصلهم القديم وإعلام الهيئة على المسنجر، علماً أن فترة التسجيل تبدأ اعتباراً من 27 / 4 / 2026 ولغاية 3 / 5 / 2026 على موقع الهيئة.

ودعت الهيئة المتقدمين للامتحان إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والحضور قبل الوقت بمدة كافية، مصطحبين الوثائق المطلوبة والالتزام بالتعليمات الامتحانية.

وكانت أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة الماضي الواقع في الـ 24 من نيسان الجاري، نتائج الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان لخريجي الجامعات غير السورية – الدورة الأولى 2026، والذي أجري بصيغته الرقمية في مراكز النفاذ المعتمدة.