التعليم العالي تعلن بدء التسجيل الإلكتروني على المفاضلة الطبية الموحدة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل الإلكتروني على المفاضلة الطبية الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، إلى أن التسجيل مستمر لغاية يوم الثلاثاء2026-3-31، عبر التطبيق الخاص بالمفاضلة من خلال مفاضلة الدراسات العليا عبر الرابط الإلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على كيفية التسجيل عبر الفيديو من خلال الرابط.

ووفق إعلان الوزارة، سيتم اعتماد آخر تعديل على ترتيب الرغبات آلياً عند انتهاء مدة التقدم للمفاضلة، لذا يتوجب على الطالب مراعاة الدقة في ترتيب الرغبات، والتأكيد على الضغط على زر حفظ عند إجراء أي تعديل، كما يمكن للطالب مراجعة أحد مراكز الدعم بالجامعات الحكومية في حال الضرورة.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا السبت الماضي، المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025- 2026 م، وذلك بعد تعديل بعض معايير القبول في النسخة السابقة من الإعلان.