سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال

دمشق-سانا



وقعت هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاستثمار الأردنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني التي انعقدت في دمشق اليوم الإثنين.



ووقع المذكرة عن الجانب السوري مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، وعن الجانب الأردني وزير الاستثمار طارق أبو غزالة.



وأوضحت الهيئة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير بيئة الأعمال، وتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.



وبينت الهيئة أن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل اللجنة السورية الأردنية للاستثمار لوضع الخطط التنفيذية ومتابعة المشاريع المشتركة، ما يسهم في تحويل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى استثمارات ومشاريع ملموسة.



وعُقدت في قصر تشرين بدمشق في وقت سابق اليوم الإثنين، جلسة ثنائية متخصصة بقطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والجمارك، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



ويعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين ‏مختلف ‏القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب ‏متابعة تنفيذ ‏مخرجاتها عبر اللجان المختصة.