التربية تنشر نماذج استرشادية لعدد من مواد امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي

دمشق-سانا
نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، مجموعة من النماذج الاسترشادية لمواد امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2026.
وتضمنت النماذج التي نشرتها الوزارة، وتلقت سانا نسخة منها، مواد التاريخ والتربية الإسلامية والتربية المسيحية والجغرافيا والرياضيات واللغات العربية والإنكليزية والفرنسية وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء لشهادة التعليم الأساسي.
ودعت الوزارة الطلاب إلى الاطلاع على نماذج المواد من خلال رابط الدرايف.
ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 يوم الخميس في الرابع من حزيران القادم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر نفسه للتعليم الأساسي، وحتى يوم الخميس في الثاني من تموز القادم للإعدادية الشرعية.