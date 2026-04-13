التربية تنشر نماذج استرشادية لعدد من مواد امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي

1C7A9887 Recovered1324 Copy 2 التربية تنشر نماذج استرشادية لعدد من مواد امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي

دمشق-سانا

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، مجموعة من النماذج الاسترشادية لمواد ‏امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2026.‏

وتضمنت النماذج التي نشرتها الوزارة، وتلقت سانا نسخة منها، مواد التاريخ والتربية ‏الإسلامية والتربية المسيحية والجغرافيا والرياضيات واللغات العربية والإنكليزية والفرنسية وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء لشهادة التعليم الأساسي.‏

ودعت الوزارة الطلاب إلى الاطلاع على نماذج المواد من خلال رابط الدرايف.

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة ‏عام 2026 يوم الخميس في الرابع من حزيران القادم، وتستمر ‏حتى يوم ‏الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر نفسه للتعليم الأساسي، وحتى يوم ‏الخميس في الثاني من تموز القادم للإعدادية الشرعية.‏

