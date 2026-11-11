الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ‏22 طالباً من مركز المتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي ‏السوري
بحث
بحث
sana-logo-mobile

‏22 طالباً من مركز المتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي ‏السوري

photo 2026 11 11 00 38 51 ‏22 طالباً من مركز المتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي ‏السوري
إعلان تأهّل طلاب من المركز الوطني للمتميزين إلى ‏المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري-‏هيئة الريادة والابتكار

‏دمشق-سانا‏

‏تأهّل 22 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين التابع لهيئة الريادة والابتكار، إلى ‏المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026-2027، ‏موزعين على الاختصاصات العلمية الآتية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم ‏الأحياء والمعلوماتية.‏

‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التأهل يأتي تتويجاً ‏لمسار متميز في الابتكار العلمي الرائد الذي يرسّخه المركز الوطني للمتميزين، حيث ‏يجمع طلابه بين التفوق الأكاديمي والقدرة على المنافسة العلمية على أعلى المستويات.‏

‏كما يعكس هذا الإنجاز وفقاً للهيئة، ثمرة البيئة العلمية المحفزة التي يوفرها المركز، ‏والجهود المتواصلة في رعاية المواهب العلمية وصقل مهاراتها.‏

‏ويهدف الأولمبياد العلمي السوري، إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية ‏وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا ‏في الاختصاصات المختلفة.‏

‏يذكر أن هيئة الريادة والابتكار أعلنت في السادس من الشهر الجاري، تأهل 934 ‏طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، ‏عقب منافسات المرحلة الأولى.‏

حاضنة تقانة المعلومات في حمص تناقش ستة مشاريع ريادية طلابية وإمكانيات تنفيذها
أكثر من 25 ألف أسرة تستفيد من حملة “رمضان الخير والنصر” بحمص
قافلة المساعدات الإنسانية في طريقها إلى محافظة السويداء
مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
وزارة التربية: قبول طلبات النقل للكوادر التعليمية في المناطق المحررة حديثاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار