دمشق-سانا
تأهّل 22 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين التابع لهيئة الريادة والابتكار، إلى المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026-2027، موزعين على الاختصاصات العلمية الآتية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التأهل يأتي تتويجاً لمسار متميز في الابتكار العلمي الرائد الذي يرسّخه المركز الوطني للمتميزين، حيث يجمع طلابه بين التفوق الأكاديمي والقدرة على المنافسة العلمية على أعلى المستويات.
كما يعكس هذا الإنجاز وفقاً للهيئة، ثمرة البيئة العلمية المحفزة التي يوفرها المركز، والجهود المتواصلة في رعاية المواهب العلمية وصقل مهاراتها.
ويهدف الأولمبياد العلمي السوري، إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا في الاختصاصات المختلفة.
يذكر أن هيئة الريادة والابتكار أعلنت في السادس من الشهر الجاري، تأهل 934 طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، عقب منافسات المرحلة الأولى.
22 طالباً من مركز المتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري
دمشق-سانا