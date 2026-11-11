‏22 طالباً من مركز المتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي ‏السوري

‏دمشق-سانا‏

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‏تأهّل 22 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين التابع لهيئة الريادة والابتكار، إلى ‏المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026-2027، ‏موزعين على الاختصاصات العلمية الآتية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم ‏الأحياء والمعلوماتية.‏

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‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التأهل يأتي تتويجاً ‏لمسار متميز في الابتكار العلمي الرائد الذي يرسّخه المركز الوطني للمتميزين، حيث ‏يجمع طلابه بين التفوق الأكاديمي والقدرة على المنافسة العلمية على أعلى المستويات.‏

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‏كما يعكس هذا الإنجاز وفقاً للهيئة، ثمرة البيئة العلمية المحفزة التي يوفرها المركز، ‏والجهود المتواصلة في رعاية المواهب العلمية وصقل مهاراتها.‏

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‏ويهدف الأولمبياد العلمي السوري، إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية ‏وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، وصولاً إلى اختيار الفرق الوطنية التي تمثل سوريا ‏في الاختصاصات المختلفة.‏

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‏يذكر أن هيئة الريادة والابتكار أعلنت في السادس من الشهر الجاري، تأهل 934 ‏طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، ‏عقب منافسات المرحلة الأولى.‏