وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية أنس خطاب عدداً من أهالي محافظة ريف دمشق، بحضور ‏محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد ‏الدالاتي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.‏

وبيّنت وزارة الداخلية في منشور لها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش سبل ‏تطوير منظومة العمل الأمني في المحافظة، حيث استعرض وزير الداخلية أبرز ‏التحديات التي تواجه الوزارة، والخطط الموضوعة للتعامل معها، بالإضافة إلى ‏مراجعة مراحل العمل المنجزة خلال الفترة الماضية.‏

كما ناقش المجتمعون آليات معالجة بعض الظواهر التي تمس سلامة المواطنين، وفي ‏مقدمتها وضع الحلول المناسبة لظاهرتي انتشار السلاح والدراجات النارية، بما يحقق ‏المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في المحافظة.‏

وكان وزير الداخلية ترأس اجتماعاً موسعاً في وقت سابق اليوم، بحضور محافظ ‏ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، ‏إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق، وتناول الاجتماع أبرز القضايا ‏والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة.‏