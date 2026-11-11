وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين

دمشق-سانا
التقى وزير الداخلية أنس خطاب عدداً من أهالي محافظة ريف دمشق، بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
وبيّنت وزارة الداخلية في منشور لها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش سبل تطوير منظومة العمل الأمني في المحافظة، حيث استعرض وزير الداخلية أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، والخطط الموضوعة للتعامل معها، بالإضافة إلى مراجعة مراحل العمل المنجزة خلال الفترة الماضية.
كما ناقش المجتمعون آليات معالجة بعض الظواهر التي تمس سلامة المواطنين، وفي مقدمتها وضع الحلول المناسبة لظاهرتي انتشار السلاح والدراجات النارية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في المحافظة.
وكان وزير الداخلية ترأس اجتماعاً موسعاً في وقت سابق اليوم، بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق، وتناول الاجتماع أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة.