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وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين

photo 7 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
من لقاء وزير الداخلية مع الأهالي-ريف دمشق-10-11-2026-سانا

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية أنس خطاب عدداً من أهالي محافظة ريف دمشق، بحضور ‏محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد ‏الدالاتي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.‏

photo 1 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين

وبيّنت وزارة الداخلية في منشور لها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش سبل ‏تطوير منظومة العمل الأمني في المحافظة، حيث استعرض وزير الداخلية أبرز ‏التحديات التي تواجه الوزارة، والخطط الموضوعة للتعامل معها، بالإضافة إلى ‏مراجعة مراحل العمل المنجزة خلال الفترة الماضية.‏

كما ناقش المجتمعون آليات معالجة بعض الظواهر التي تمس سلامة المواطنين، وفي ‏مقدمتها وضع الحلول المناسبة لظاهرتي انتشار السلاح والدراجات النارية، بما يحقق ‏المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في المحافظة.‏

وكان وزير الداخلية ترأس اجتماعاً موسعاً في وقت سابق اليوم، بحضور محافظ ‏ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، ‏إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق، وتناول الاجتماع أبرز القضايا ‏والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة.‏

photo 2 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
photo 3 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
photo 4 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
photo 5 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
photo 6 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
photo 8 2026 11 11 00 34 05 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين
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