التعليم العالي تعلن عن 5 منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى مقدمة من أوزباكستان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن (5) منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، مقدمة من جمهورية أوزباكستان عن طريق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2026-2027.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه المنح مقدمة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي لدورة عامي 2024 أو 2025، والراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بهذه المنح، مبينة أن المنح موزعة على 3 منح لدراسة الطب العام في جامعة طشقند الحكومية للطب، ومنحتين لدراسة أحد الاختصاصات (الإدارة البيئية وتغير المناخ، أو البيئة والاقتصاد، أو علم البيئة والإدارة العامة)، في جامعة آسيا الوسطى للبيئة وتغير المناخ.

وأكدت أنه يتعين على الطلاب الراغبين بالتقدم لهذه المنح التسجيل إلكترونياً على الموقع الالكتروني الخاص بالمنحة عبر الرابط، وذلك قبل موعد أقصاه يوم السبت الموافق 2026-5-2.

وحسب إعلان الوزارة، يتقدم الطالب أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية خاصة بطلب للاشتراك في الإعلان الخاص بمقاعد ومنح التبادل الثقافي، إلى إدارة المنح والتبادل الطلابي في الوزارة لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2026-5-3 مرفقاً بالوثائق المطلوبة.

وتتميز المنحة بأنها تغطي جميع الرسوم الدراسية، ومخصصات شهرية وإقامة طلابية بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية العامة.

ودعت الطلاب الراغبين بالتقدم للمنح إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل والأوراق المطلوبة، وإجراءات تنفيذ المفاضلة، وماهية المنحة، وواجبات والتزامات الطالب المالية، من خلال الرابط الإلكتروني.

كما يمكن مراجعة إدارة المنح والتبادل الثقافي في الوزارة أو الاتصال على أحد الأرقام (2129860 – 2129861 – 2129863) وطلب أحد الأرقام الداخلية 2522 أو 2516 للاطلاع على مزيد من المعلومات.

ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، هي منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي، وأحدثت عام 1982، وتتبنى اللغات العالمية الثلاث: العربية، الفرنسية، الإنكليزية ومقرها في العاصمة المغربية الرباط.