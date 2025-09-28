وزارة التربية السورية تعتمد تصميماً جديداً للشهادات العامة

دمشق-سانا

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، تصميماً جديداً للشهادات العامة “تعليم أساسي وثانوي”، لدورة 2025، بمواصفات حديثة ودقيقة.

ويقدم هذا النموذج، وفق مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود حبوب في تصريح لمراسلة سانا، تطويراً كاملاً يختلف تماماً عن الشهادات السابقة، من حيث الشكل والمواصفات التقنية، مبيناً أن التصميم الجديد للشهادات يتميز بالمواصفات التالية:

1- الشكل الطولي

حيث تم اعتماد التصميم الطولي لكلتا الشهادتين لتوحيد الشكل الخارجي وإضفاء مظهر عصري ومنظم.

2-شعار الجمهورية العربية السورية الجديد

حيث يتوسط الشهادات شعار الجمهورية الحديث معتمداً على الهوية البصرية الجديدة، بما يعكس التحديث الرسمي للهوية الوطنية.

3- ثنائية اللغة

بينما كانت الشهادات السابقة مقتصرة على اللغة العربية، فإن التصميم الجديد سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية، لتسهيل التعامل الدولي والتوثيق الخارجي.

4- المعدل المئوي

يحتوي النموذج على معدل مئوي، يشمل العلامة المستحقة والعلامة الدنيا والعظمى، ما يتيح قراءة دقيقة لأداء الطالب.

5- رمز QR

يضم أسفل الشهادة رمز QR، يتيح لأي شخص وأي دولة التأكيد من صحة الشهادة، لتخفيف العبء على المواطنين والطلبة.

6- الحماية من التزوير

تتضمن الشهادة علامة مائية وشعيرات مخفية لا ترى إلا باستخدام جهاز خاص، لضمان أصالة الشهادة وحمايتها من أي محاولات تزوير.

ويعكس هذا التحديث التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم شهادات رسمية بمعايير حديثة تجمع بين الدقة والشفافية والأمان، بما يخدم مصالح الطلاب والمؤسسات التعليمية.