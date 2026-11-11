الهيئة الوطنية للجودة تحدِّد موعد امتحان طب الأسنان الموحَّد للدورة الثانية 2026‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية إجراء امتحان طب الأسنان الموحد ‌‏(الدورة الثانية ‏لعام 2026)، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات ‏العليا ‏والاختصاص في وزارة الصحة بكليات طب الأسنان في الجامعات السورية ‏الحكومية ‏والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة ‏شهاداتهم، ‏وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الثالث من ‏كانون الأول القادم.‏

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على تلغرام الراغبين بالتقدم إلى ‌‏الاطلاع على التفاصيل، من خلال الرابط.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وقت سابق من اليوم إجراء ‏امتحان الصيدلة الموحَّد (الدورة الثانية ‏لعام 2026)، ‏وذلك في الساعة الحادية عشرة ‏صباحاً من يوم الخميس الموافق الـ 19 من تشرين الثاني ‏الجاري.‏