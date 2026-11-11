الهيئة الوطنية للجودة تحدِّد موعد امتحان طب الأسنان الموحَّد للدورة الثانية 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية إجراء امتحان طب الأسنان الموحد (الدورة الثانية لعام 2026)، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة بكليات طب الأسنان في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الثالث من كانون الأول القادم.
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على تلغرام الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على التفاصيل، من خلال الرابط.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وقت سابق من اليوم إجراء امتحان الصيدلة الموحَّد (الدورة الثانية لعام 2026)، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الـ 19 من تشرين الثاني الجاري.