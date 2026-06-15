سوريان يتوجان مسيرتهما الأكاديمية بالتفوق في جامعة إينونو التركية

أنقرة-سانا

حقق الشقيقان السوريان محمد وأنس العويض إنجازاً أكاديمياً متميزاً في جامعة إينونو التركية، بعد حصولهما على مراكز متقدمة على مستوى أقسامهما وكلية الآداب والعلوم، في نجاح يعكس تفوق الطلبة السوريين وإصرارهم على مواصلة التحصيل العلمي رغم التحديات.

وحصل محمد العويض، الطالب في قسم الفيزياء بكلية الآداب والعلوم، على المركز الأول على مستوى القسم والكلية والجامعة، فيما نال شقيقه أنس العويض، الطالب في قسم اللغات والآداب الغربية، المركز الأول على مستوى قسمه والثالث على مستوى الكلية.

وأوضح محمد العويض، في تصريحات للمركز الإعلامي لجامعة إينونو، أنه أمضى عاماً كاملاً في تعلم اللغة التركية قبل بدء دراسته الجامعية، وتمكن من الحفاظ على مستوى أكاديمي مرتفع منذ سنته الثانية وحتى التخرج.

وأشار إلى أن دراسة الفيزياء تتطلب التزاماً وجهداً متواصلاً، مؤكداً أن ما حققه من تفوق جاء ثمرة سنوات من المثابرة والعمل المنتظم، ومعرباً عن تقديره للدعم الذي تلقاه من أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية في الجامعة.

وأضاف: إن جامعة إينونو وفرت بيئة تعليمية داعمة للطلبة، مشيداً بحسن الاستقبال الذي وجده من أبناء مدينة ملاطية، ومؤكداً تطلعه إلى متابعة دراساته العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

من جانبه، أوضح أنس العويض أن تعلم اللغة التركية والتأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة شكلا أبرز التحديات التي واجهته في بداية مسيرته الدراسية.

وأكد أن الالتزام بالدراسة والمراجعة اليومية والاستفادة من توجيهات الأساتذة كانت من أهم عوامل نجاحه، مشيراً إلى أن الجامعة تعاملت مع جميع الطلبة على قدم المساواة وقدمت لهم الدعم اللازم لتحقيق التميز الأكاديمي.

وبين أن ما اكتسبه وشقيقه من معارف وخبرات سيدفعهما إلى الإسهام في خدمة مجتمعهما والمشاركة في عملية التنمية مستقبلاً، موضحاً أن إتقانهما اللغات العربية والتركية والإنكليزية يتيح لهما المساهمة في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

وخلال حفل التخرج الذي أقيم في كلية الآداب والعلوم، تسلم الشقيقان شهادات التخرج وشهادات التفوق من رئيس جامعة إينونو البروفيسور نصرت أكبولات وعميد الكلية البروفيسور أكرم أتالان.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل تزايد أعداد الطلبة السوريين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات التركية، حيث تمكن العديد منهم من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية، في بلدان الاغتراب.