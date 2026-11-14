وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان جامع “البشير” في المدينة الجامعية بدمشق

دمشق-سانا
افتتح وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم السبت، جامع “البشير” بالمدينة الجامعية في منطقة المزة بدمشق.
وأكد الوزير شكري في كلمة له، أن افتتاح الجامع يجسد الانتقال من مرحلة التحرير إلى التمكين والبناء، ليكون منارة روحية واجتماعية تخدم طلاب الجامعات، وتعزز فيهم قيم المحبة والإخاء وخدمة الوطن.
منارة روحية وعلمية واجتماعية
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن افتتاح الجامع يشكل منارة روحية وعلمية واجتماعية، تسهم في ترسيخ قيم التكافل وتلبية احتياجات الطلبة، وتجمع بين العلم والإيمان في بناء الإنسان.
ولفت إلى أن سوريا تبني مستقبلها بعلم أبنائها وتصون هويتها بقيمها، وتستمد قوتها من وحدة شعبها وإرادته.