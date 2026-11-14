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وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان جامع “البشير” في المدينة الجامعية بدمشق

photo 2026 11 14 20 54 55 وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان جامع "البشير" في المدينة الجامعية بدمشق
وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي ‏والبحث العلمي مروان ‏الحلبي يفتتحان جامع "البشير" في المدينة الجامعية -دمشق- 14-11-2026- سانا

دمشق-سانا

افتتح وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي ‏والبحث العلمي مروان ‏الحلبي اليوم السبت، جامع “البشير” بالمدينة ‏الجامعية في منطقة المزة بدمشق‎.‎

وأكد الوزير شكري في كلمة له، أن افتتاح الجامع يجسد الانتقال من مرحلة التحرير ‏إلى التمكين والبناء، ليكون منارة روحية واجتماعية تخدم طلاب الجامعات، وتعزز ‏فيهم قيم المحبة والإخاء وخدمة الوطن. ‏

منارة روحية وعلمية واجتماعية

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن افتتاح الجامع يشكل منارة ‏روحية وعلمية واجتماعية، تسهم في ترسيخ قيم التكافل وتلبية احتياجات الطلبة، ‏وتجمع بين العلم والإيمان في بناء الإنسان.‏

ولفت إلى أن سوريا تبني مستقبلها بعلم ‏أبنائها وتصون هويتها بقيمها، وتستمد قوتها ‏من وحدة شعبها ‏وإرادته‎.‎

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