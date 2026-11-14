وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان جامع “البشير” في المدينة الجامعية بدمشق

دمشق-سانا

افتتح وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي ‏والبحث العلمي مروان ‏الحلبي اليوم السبت، جامع “البشير” بالمدينة ‏الجامعية في منطقة المزة بدمشق‎.‎

وأكد الوزير شكري في كلمة له، أن افتتاح الجامع يجسد الانتقال من مرحلة التحرير ‏إلى التمكين والبناء، ليكون منارة روحية واجتماعية تخدم طلاب الجامعات، وتعزز ‏فيهم قيم المحبة والإخاء وخدمة الوطن. ‏

منارة روحية وعلمية واجتماعية

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن افتتاح الجامع يشكل منارة ‏روحية وعلمية واجتماعية، تسهم في ترسيخ قيم التكافل وتلبية احتياجات الطلبة، ‏وتجمع بين العلم والإيمان في بناء الإنسان.‏

ولفت إلى أن سوريا تبني مستقبلها بعلم ‏أبنائها وتصون هويتها بقيمها، وتستمد قوتها ‏من وحدة شعبها ‏وإرادته‎.‎

يتبع..