وزير التربية لـ سانا: المجلس الأعلى للتربية محطة مفصلية في مسيرة المنظومة التربوية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، أن صدور المرسوم المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في سوريا.

وقال الوزير تركو في تصريح لـ سانا اليوم: إن المرسوم يجسّد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، ووضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بمواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.

وأضاف تركو: إن المجلس يأتي بما يضمّه من وزراء مختصين وخبراء في ميادين التربية والتعليم، ليكون الجهة الاستشارية العليا في هذا المجال، بما يعزز التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المعنية.

واعتبر الوزير تركو أن المجلس يكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، ويضع أسساً علمية رصينة لتقييم الأداء التعليمي وتطويره باستمرار، إضافة إلى أنه يضمن توحيد الرؤى من الوزارات المعنية في مجال التعليم بكل مراحله ومستوياته وأنواعه.

وأصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بهدف توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.