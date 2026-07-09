التعليم العالي تمدد التسجيل بجميع المفاضلات حتى 30 تموز الجاري

دمشق-سانا



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين بجميع أنواع المفاضلات في العام الدراسي 2025-2026.



وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أن التسجيل في المفاضلات مستمر حتى الخميس 30/7/2026.



وكانت الوزارة التعليم مددت مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في العام الدراسي 2025-2026 بجميع أنواع المفاضلات، وكذلك طلبات الطلاب المنقطعين والمستفيدين من أحكام المرسوم 95 لعام 2025، لغاية يوم الثلاثاء 30-6-2026.



ويأتي هذا التمديد لتوفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل في المواعيد السابقة، ومنح الطلاب مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهم، والتأكد من توافق شروطهم مع المعايير المحددة.