وزارة المالية: براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت إلكترونية ‏بالكامل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية أن براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت ‏أكثر سهولة وسرعة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الوزارة ‏نحو تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في منشور على قناتها تلغرام اليوم السبت، أن مزايا ‏المنصة تشمل تقديم الطلب من أي مكان، ومتابعة مراحل المعالجة بسهولة، ‏والحصول على براءة الذمة دون مراجعة الدوائر المالية.

وبينت الوزارة أنه يمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط الآتي:

https://irl.syriantax.gov.sy

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم ناقش في اجتماعه بشهر ‏أيار الماضي برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وبحضور أعضاء ‏المجلس، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة “علم” السعودية، مشروع مركز ‏الخدمات في مديريات الماليات في المحافظات، ومشروع براءة الذمة ‏الإلكترونية ومنحها من خلال برمجية واحدة.‏