وزارة المالية: براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت إلكترونية ‏بالكامل

دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية أن براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت أكثر سهولة وسرعة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وأوضحت الوزارة في منشور على قناتها تلغرام اليوم السبت، أن مزايا المنصة تشمل تقديم الطلب من أي مكان، ومتابعة مراحل المعالجة بسهولة، والحصول على براءة الذمة دون مراجعة الدوائر المالية.
وبينت الوزارة أنه يمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط الآتي:
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم ناقش في اجتماعه بشهر أيار الماضي برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وبحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة “علم” السعودية، مشروع مركز الخدمات في مديريات الماليات في المحافظات، ومشروع براءة الذمة الإلكترونية ومنحها من خلال برمجية واحدة.