الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: الوجود المسيحي في سوريا وجود أصيل

محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
شعبة غسيل الكلى في مشفى اللاذقية الوطني تواصل تقديم خدماتها للمرضى مع دخول 6 أجهزة جديد
مخيمات خربة الجوز في ريف إدلب.. واقع معيشي صعب للأهالي وأمنيات بالعودة
معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة: دورة هذا العام تعكس صورة سوريا الواثقة
