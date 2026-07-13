الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.. رؤية علمية لبناء جيش سوري حديث

دمشق-سانا

يمثل إحداث “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية” خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم العسكري في سوريا، من خلال إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة تُعنى بإعداد ضباط ومهندسين وفق برامج تعليمية وتدريبية حديثة، تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.

اللواء سليم إدريس عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع، أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين عقب المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، أن مرسوم إحداث الجامعة يهدف إلى إنشاء مركز علمي وعسكري يرفد القوات المسلحة بضباط مهندسين وجامعيين، إلى جانب تخريج ضباط من معاهد تقنية لخدمة الأسلحة والاعتدة، والقيام بواجبهم في القوات المسلحة وفق الأدوار والمهام الموكلة إليهم.

حب الوطن والتضحية في سبيل الدفاع عنه

وأكد اللواء إدريس أن الجيش السوري الذي تعمل القيادة اليوم على إنشائه، هو جيش له رؤية تعتمد بالدرجة الأولى على الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله، والعمل على صون سلامة الأراضي السورية ووحدتها واستقرارها واستقلالها.

وشدد على أن هذا الجيش “ابن الشعب وخادم له”، ويعمل على مساعدته وفق تعليمات القيادة في كل ما تتعرض له البلاد من ظروف وطوارئ، مشيراً إلى أن الرؤية الحالية تقوم على إنشاء جيش احترافي يعتمد أحدث الأساليب المتبعة في الدول المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل وأداء الواجبات.

وفيما يتعلق بالجانب الأكاديمي للجامعة، أوضح رئيس المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعضو لجنة إعداد مقترح الجامعة، الدكتور محمد وائل الخالد، أن الشهادات الهندسية التي ستتخرج من الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مع وجود تنسيق قوي مع الوزارة لضمان هذا الاعتراف داخل الجمهورية العربية السورية.

لجان مختصة للمناهج

وبالنسبة للمناهج، ذكر الدكتور الخالد أنها ستعتمد على خبراء يتم الاستعانة بهم من مختلف الجهات، إضافة إلى تشكيل مجلس للجامعة بعد تعيين رئيسها، والذي سيشكل بدوره لجاناً تستعين بمن تراه مناسباً من الجامعات الحكومية والجامعات الإقليمية لوضع المناهج.

وأشار إلى الاعتماد على مدربين وأساتذة من المعهد العالي للعلوم التطبيقية، مؤكداً أن المناهج ستكون خاصة بالجامعة، مع الاستفادة من خبرات الأقسام الموجودة محلياً، مثل قسم هندسة الطيران في جامعة حلب، والذي سيتم الاعتماد عليه بنسبة تسعين بالمائة مع إدخال بعض التعديلات عليه.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الخامس من شهر تموز الجاري المرسوم رقم 147 لعام 2026، القاضي بإحداث جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في العلوم العسكرية، تحمل اسم “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية”، على أن يكون مقرها مدينة دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع السماح بإحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق وباقي المحافظات.