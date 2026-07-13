فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية

photo 1 2026 07 13 21 38 13 فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية
photo 3 2026 07 13 21 38 13 فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية
photo 2 2026 07 13 21 38 13 فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية
photo 4 2026 07 13 21 38 13 فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية
أعداد كبيرة من الأهالي في بلدة بلودان بريف دمشق للاستمتاع بالثلوج في عطلة نهاية الأسبوع
الشيباني بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي بأنقرة: دشّنا عهداً جديداً عنوانه الشراكة الاستراتيجية
جولة تفقدية في مشفى مدينة هجين بدير الزور
أهالي دمشق يؤكدون ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار
مشاهد جوية لموقع أوغاريت الأثري في رأس شمرا بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى