الرئيس الشرع يقدم في الدوحة واجب العزاء لأمير دولة قطر ‌‏بوفاة والده

الدوحة-سانا
قدّم الرئيس أحمد الشرع، اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، واجب العزاء إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأعرب الرئيس الشرع خلال اللقاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
ويرافق الرئيس الشرع كل من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني.
وكان الديوان الأميري القطري أعلن صباح أمس الأحد وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد السابق عن عمر ناهز 74 عاماً.