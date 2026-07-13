الرئيس الشرع يقدم في الدوحة واجب العزاء لأمير دولة قطر ‌‏بوفاة والده

الدوحة-سانا

قدّم الرئيس أحمد الشرع، اليوم الإثنين في العاصمة القطرية ‌‏الدوحة، واجب ‏العزاء إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير ‌‏دولة قطر، ‏بوفاة ‏الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني‎.‎

وأعرب الرئيس الشرع خلال اللقاء عن خالص تعازيه وصادق ‌‏مواساته للشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق، ‌‏سائلاً ‌‏المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ‌‏وأن ‏يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان‎.‎

ويرافق الرئيس الشرع كل من وزير الخارجية والمغتربين ‌‏أسعد ‌‏حسن الشيباني، ‌‏ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ‌‏ووزير ‌‏السياحة ‏مازن الصالحاني.‏

وكان الديوان الأميري القطري أعلن صباح أمس الأحد وفاة ‌‏‌‏‌‏الشيخ حمد بن خليفة ‏آل ثاني أمير البلاد السابق عن عمر ناهز ‌‏‌‏‌‌‏74 عاماً.‏