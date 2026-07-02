ممثلو شركات أجنبية في “سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026” يؤكدون أهمية السوق السورية

دمشق-سانا

يشهد معرض “سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026” مشاركة واسعة لشركات عربية وأجنبية ووكلائها في سوريا، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالسوق السورية واستمرار قدرتها على استقطاب الشركات المتخصصة الراغبة في عرض أحدث منتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.



وأكد ممثلو عدد من الشركات الأجنبية في تصريحات لمراسلة سانا، أن المعارض تشكل منصة مهمة تجمع المنتجين والموردين والتجار والمختصين، بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.

بناء شراكات جديدة

وأشار يامن الحكيم، وكيل شركة تركية متخصصة في التجهيزات واللوازم الكهربائية، إلى أن المشاركة في سلسلة المعارض تأتي انطلاقاً من أهمية هذه الفعاليات في جمع الشركات مع التجار والمهنيين، وإتاحة التعريف بالمنتجات وبناء شراكات جديدة تلبي احتياجات السوق السورية.

ولفت إلى أن السوق تشهد طلباً متزايداً على المنتجات الكهربائية ذات الجودة، مبيناً أن الشركة تسعى إلى توسيع انتشارها في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

فتح آفاق للتعاون

بدوره، أكد عمار مللي، مدير المبيعات في شركة تمثل مجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي، أن المشاركة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية، والتعريف بالحلول والمنتجات التي تقدمها الشركات، والتي تشمل علامات تجارية من النمسا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.



وأوضح مللي أن الشركة تحرص على المشاركة المستمرة في المعارض التخصصية لما توفره من منصة فعالة لبناء علاقات مهنية واقتصادية جديدة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على احتياجات السوق السورية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تفتح آفاقاً للتعاون وعقد شراكات مستقبلية، وتعزز التواصل المباشر مع الشركات والورشات الصناعية، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويواكب مرحلة التعافي وإعادة تنشيط قطاع الصناعة.

تعزيز الحضور في السوق السورية

من جهته، اعتبر حازم القدي، مسؤول المبيعات في شركة متخصصة في لوازم الإنارة المستوردة من الصين، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في السوق السورية، والتواصل المباشر مع العملاء والتجار، والتعريف بأحدث منتجاتها في مجال الإنارة والمفاتيح الكهربائية التي يحتاجها السوق المحلي.

وتعكس المشاركة الواسعة للشركات الأجنبية ووكلائها أهمية سلسلة معارض سوريا التخصصية بوصفها منصة اقتصادية متخصصة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، واستعراض أحدث التقنيات والمنتجات، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات المحلية والخارجية، بما يسهم في تنشيط الأسواق، ودعم قطاعي التجارة والصناعة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.



وتختتم يوم غد الجمعة الثالث من تموز فعاليات سلسلة المعارض التي انطلقت في الأول من الشهر على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة واسعة لشركات محلية وعربية وأجنبية، وسط حضور لافت من رجال الأعمال والتجار والمهتمين، بهدف عرض أحدث المنتجات والتقنيات وتعزيز التعاون التجاري والصناعي، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات.