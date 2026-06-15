مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ‏البلدين‎ ‎

دمشق -سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، تشجيع الشراكات الاستثمارية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول فرص التعاون الاقتصادي وآليات تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا.
حضر اللقاء وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وألمانيا، حيث يستعد وفد اقتصادي ألماني لزيارة سوريا مطلع تموز المقبل، بهدف استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، وجاء هذا الإعلان خلال فعالية اقتصادية نظمتها جمعية الشرق الأدنى والأوسط الألمانية NUMOV في العاصمة الألمانية برلين في التاسع من حزيران الجاري، بحضور ممثلين عن أكثر من 50 شركة ألمانية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومالية مهتمة بمتابعة التطورات في سوريا وفرص الانخراط في مشاريع مستقبلية فيها.