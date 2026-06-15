مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ‏البلدين‎ ‎

دمشق -سانا‌‎ ‎

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزيرة ‏الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، ‏سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير ‏التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح ‏المتبادلة‎.‎

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، ‏تشجيع الشراكات الاستثمارية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون ‏الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول فرص ‏التعاون الاقتصادي وآليات تفعيل دور القطاع الخاص في دعم ‏العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا‎.‎

حضر اللقاء وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية ورجال أعمال ‏ومستثمرين‎.‎

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وألمانيا، حيث ‏يستعد وفد اقتصادي ألماني لزيارة سوريا مطلع تموز المقبل، بهدف ‏استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، وجاء هذا ‏الإعلان خلال فعالية اقتصادية نظمتها جمعية الشرق الأدنى والأوسط ‏الألمانية‎ NUMOV ‎ في العاصمة الألمانية برلين في التاسع من ‏حزيران الجاري، بحضور ممثلين عن أكثر من 50 شركة ألمانية، ‏إلى جانب ممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومالية مهتمة بمتابعة ‏التطورات في سوريا وفرص الانخراط في مشاريع مستقبلية فيها‎.‎