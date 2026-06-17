السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح

IMG 0537 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح

الرقة-سانا

أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن عثمان اليوم الأربعاء جولة تفقدية شملت عدداً من مراكز الاستلام في محافظة الرقة، برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صالح الأحمد، ومدير فرع الحبوب حسان محمد، وذلك للاطلاع على سير العمل وآلية استلام محصول القمح خلال الموسم الحالي.

IMG 0808 1 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام أن الجولة شملت صوامع الدبسي والسلحبية وكبش والكالطة والرافقة والبليخ والشركراك والصخرات، إضافة إلى مراكز عين عيسى وهنيدة والبوعاصي.

وتضمنت الجولة متابعة أوضاع الفلاحين الموردين إلى المراكز والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والاطلاع على أبرز المعوقات التي قد تواجههم، بما يسهم في معالجتها وتسهيل إجراءات التوريد وضمان انسيابية عمليات تسويق القمح.

IMG 0912 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح

كما اطلع الوفد على آليات تنظيم الدور وفحص العينات وإجراءات الاستلام المعتمدة، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بعمليات التخزين والاستلام، لتحقيق الانسيابية المطلوبة وتسريع وتيرة استلام محصول القمح.

وكانت المؤسسة السورية للحبوب استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في مختلف المحافظات، وأكدت أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين ورفع جاهزية مراكز الاستلام، لضمان نجاح موسم التسويق وتحقيق أفضل مستويات الأداء والخدمة.

IMG 0516 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0517 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0547 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0567 1 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0580 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0614 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 0616 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
IMG 20260616 152833 847 السورية للحبوب تتفقد مراكز الاستلام في الرقة لضمان انسيابية تسويق القمح
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