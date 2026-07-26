البحرين تعزي بضحايا حادث طريق دير الزور – دمشق

المنامة-سانا

أعربت مملكة البحرين اليوم السبت عن تعازيها ومواساته بضحايا الحادث ‏المروري الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “تعرب مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص”.

وعبّرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها إلى الحكومة والشعب السوري، وإلى أسر وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأدى حادث مروري وقع اليوم على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة ‏35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.