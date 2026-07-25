الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو إلى محاسبة مرتكبيها

الكويت-سانا

أدانت الكويت اليوم السبت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في عدد من قرى الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس”: “إن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني، وتعكس نهج سلطات الاحتلال في تمكين المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية الكويتية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم وقف إطلاق النار المعلن، وأحدثها مقتل العشرات من الفلسطينيين وتدمير منازلهم.