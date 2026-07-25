وزيرا دفاع السعودية وتركيا يبحثان التعاون العسكري وجهود إحلال السلام في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، واستعرضا الجهود المشتركة الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق بين السعودية وتركيا حيال التطورات الإقليمية والدولية، وحرص البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك التعاون العسكري والدفاعي، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتصاعدت التوترات مؤخراً في إطار الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية مع تجدد الضربات ‏بين واشنطن وطهران وتهديدات ميليشيا الحوثي في ‏اليمن للملاحة البحرية في مضيق باب المندب.