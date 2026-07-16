شركات عربية تؤكد أهمية معرض إعمار 2026 لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات

دمشق-سانا

أكد عدد من الشركات العربية أن الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا (إعمار 2026)، المقرر تنظيمها خلال أيلول المقبل، تشكل فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين الشركات السورية والعربية، بما يسهم في إقامة شراكات جديدة ونقل الخبرات والتقنيات إلى السوق السورية، ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

الاطلاع على الفرص المتاحة

وأوضح المصمم الداخلي لإحدى الشركات الأردنية أحمد البيك في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن مشاركته في المعرض تأتي بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة في قطاع التصميم الداخلي والديكور، والتعرف إلى الشركات والمنتجات التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكات مستقبلية في مشاريع إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن تنوع الشركات المشاركة يعكس وجود اهتمام متزايد بالسوق السورية.

وأشار البيك إلى أن التعاون مع الشركات السورية يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة، ولا سيما أن التكامل بين الخبرات العربية يمكن أن يسهم في تطوير قطاع التصميم الداخلي وتلبية احتياجات المرحلة المقبلة من الإعمار.

ومن المتوقع وفق البيك أن يتيح المعرض فرصاً واسعة لبناء علاقات تعاون طويلة الأمد واستعراض المشاريع والخبرات والحلول الحديثة في مختلف القطاعات.

استكشاف مجالات الاستثمار

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السعودية المشاركة حمزة عز الدين، أن المعرض سيمثل فرصة للتعرف إلى احتياجات السوق السورية واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة، موضحاً أن شركته تعتزم المشاركة في قطاع المقاولات، إضافة إلى مجالات إعادة تدوير المواد الخام والبلاستيك والصناعات المرتبطة بها.

ولفت عز الدين إلى أن الخبرات التي اكتسبها السوريون في الخارج تشكل رصيداً مهماً سيتم توظيفه في دعم مشاريع التنمية والإعمار، مشيراً إلى أهمية إقامة شراكات مع الشركات السورية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وإدخال تقنيات حديثة إلى السوق، وكشف عن بدء خطوات عملية لتأسيس شركة جديدة في سوريا بهدف توسيع النشاط الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات السورية والعربية

من جانبه، أوضح صاحب إحدى الشركات العربية التي ستشارك في المعرض حسن الحكيم، أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات السورية والعربية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التصميم الداخلي والصناعات الخشبية والمشاريع الهندسية، مبيناً أن الشركة ستطلع من خلال مهندسين وخبراء من الأردن على واقع السوق السورية والفرص المتاحة فيها.

وبيّن الحكيم أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لإقامة مشاريع مشتركة وتوسيع الاستثمارات في سوريا، مؤكداً أن الشركة تعمل على افتتاح فرع جديد لها في البلاد متخصص بالصناعات الخشبية، إلى جانب تطوير أعمالها في مجالات التصميم والتنفيذ الهندسي، انطلاقاً من أهمية مشاركة الخبرات الخارجية في دعم إعادة الإعمار.

وكانت شركة “إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا (إعمار 2026) خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أيلول المقبل، برعاية وزارات الاقتصاد والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والسياحة وهيئة الاستثمار السورية.

ويغطي المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 270 شركة من 23 دولة، قطاعات البنى التحتية والإنشاءات والطاقة والطاقة المستدامة والصناعة وخطوط الإنتاج والتدفئة والتكييف والتبريد وتقنيات المياه.