إعادة تأهيل بوابات القرقور في الغاب بريف حماة لحماية الأراضي ورفع كفاءة المنشآت المائية

حماة-سانا‏

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة ‏للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال إعادة تأهيل مشروع بوابات القرقور في منطقة الغاب بريف ‏المحافظة، في إطار جهودها لتعزيز حماية الأراضي الزراعية من أخطار الغمر خلال مواسم ‏الأمطار.‏

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تشمل صيانة ‏شاملة للأنظمة الكهربائية والميكانيكية، إضافةً إلى تنفيذ بعض الأعمال المدنية، بما يضمن إعادة ‏تشغيل البوابات بكفاءة، واستعادة دورها في حماية الأراضي الزراعية، ورفع جاهزية البنية ‏التحتية المائية في منطقة الغاب.‏

وتُعد هذه البوابات من المنشآت المائية الحيوية بالمنطقة، لدورها المحوري في تنظيم تصريف ‏المياه ودعم الاستقرار الزراعي، وذلك بعد تعرّضها خلال السنوات الماضية لأضرار طالت ‏تجهيزاتها الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب توقف أعمال الصيانة عنها لأكثر من 15 عاماً.‏