إعادة تأهيل بوابات القرقور في الغاب بريف حماة لحماية الأراضي ورفع كفاءة المنشآت المائية

photo 2026 06 17 17 48 00 إعادة تأهيل بوابات القرقور في الغاب بريف حماة لحماية الأراضي ورفع كفاءة المنشآت المائية

حماة-سانا‏

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة ‏للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال إعادة تأهيل مشروع بوابات القرقور في منطقة الغاب بريف ‏المحافظة، في إطار جهودها لتعزيز حماية الأراضي الزراعية من أخطار الغمر خلال مواسم ‏الأمطار.‏

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تشمل صيانة ‏شاملة للأنظمة الكهربائية والميكانيكية، إضافةً إلى تنفيذ بعض الأعمال المدنية، بما يضمن إعادة ‏تشغيل البوابات بكفاءة، واستعادة دورها في حماية الأراضي الزراعية، ورفع جاهزية البنية ‏التحتية المائية في منطقة الغاب.‏

وتُعد هذه البوابات من المنشآت المائية الحيوية بالمنطقة، لدورها المحوري في تنظيم تصريف ‏المياه ودعم الاستقرار الزراعي، وذلك بعد تعرّضها خلال السنوات الماضية لأضرار طالت ‏تجهيزاتها الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب توقف أعمال الصيانة عنها لأكثر من 15 عاماً.‏

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