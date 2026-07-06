شركات من 24 دولة تشارك في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “سيربترو 2026” بدمشق

دمشق-سانا

تنطلق غداً على أرض مدينة المعارض بدمشق، فعاليات الدورة الثامنة من معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو2026” برعاية الشركة السورية للبترول، الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات.

ويشهد المعرض الذي يستمر لغاية العاشر من شهر تموز الجاري، مشاركة واسعة لأكثر من 120 شركة من 24 دولة، في حضور يجسد اتساع الاهتمام الإقليمي والدولي بقطاع الطاقة في سوريا.

ويجمع سيربترو2026 على مدى أربعة أيام مؤسسات حكومية، وشركات وطنية ودولية، ومستثمرين، وموردين، وخبراء، وصناع قرار من مختلف قطاعات النفط والغاز والطاقة والثروة المعدنية.

كما يتيح عرض أحدث التقنيات والخدمات، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار، وبناء الشراكات، وتبادل الخبرات، بما يعزز التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الإقليمية والدولية، ويدعم مسارات تطوير قطاع الطاقة.

وسيشهد المعرض سلسلة من اللقاءات الثنائية، والجلسات الحوارية، والاجتماعات المهنية بين الشركات، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الأعمال.

ويفتتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة، إضافة الى رحلات مجانية من مختلف المحافظات السورية.