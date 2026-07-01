الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تحذر من محاولات انتحال صفتها

دمشق-سانا
حذرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية الصاغة، من محاولات انتحال صفة الهيئة عبر الاتصال بهم من أرقام مجهولة وطلب مبالغ مالية منهم باسمها.
وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها، تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء أن أي صائغ يتلقى اتصالاً من هذا النوع عليه الإبلاغ عنه فوراً على الرقم 0938114499 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية العاملين في قطاع صياغة المعادن الثمينة، والتصدي لأي محاولات احتيال أو استغلال تتم باسمها.
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تنظيم قطاع المعادن الثمينة والإشراف عليه، وتعمل على تعزيز الرقابة وحماية السوق من المخالفات والممارسات غير القانونية، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق العاملين في القطاع والمواطنين.