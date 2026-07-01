الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تحذر من محاولات انتحال صفتها

‎دمشق-سانا‌‌‎

حذرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التابعة لوزارة الاقتصاد ‏والصناعة السورية الصاغة، من محاولات انتحال صفة الهيئة ‏عبر ‏الاتصال بهم من أرقام مجهولة وطلب مبالغ مالية منهم باسمها‎. ‎

‎ ‎

وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها، تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏الأربعاء أن أي صائغ يتلقى اتصالاً من هذا النوع عليه الإبلاغ عنه ‏فوراً ‏على الرقم 0938114499 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه‎.‎

‌‎وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية العاملين في قطاع ‏صياغة المعادن الثمينة، والتصدي لأي محاولات احتيال أو ‏استغلال تتم ‏باسمها.‏

‎ ‎وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تنظيم قطاع المعادن الثمينة ‏والإشراف عليه، وتعمل على تعزيز الرقابة وحماية السوق من ‏المخالفات ‏والممارسات غير القانونية، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات وحماية ‏حقوق العاملين في القطاع والمواطنين‎. ‎