وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد، مؤكدين أهمية الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، إلى جانب تكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على أهمية صون حرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، مع رفض أي محاولات من شأنها إعاقة حركة المرور في الممرات المائية الدولية.

وكان وزير الخارجية المصري، أكد في وقت سابق اليوم ‏السبت، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه العُماني ‏بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي، ‏ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال ‏العسكرية والتصعيدية في المنطقة، مشدداً على أهمية ‏تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر‎.‎