وصول باخرة تحمل ‏817 رأساً من العجول إلى طرطوس قادمة من مولدوفا

طرطوس-سانا



وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الأحد باخرة تحمل 817 رأساً من العجول قادمة من مولدوفا، في خطوة تهدف إلى تعزيز توافر اللحوم الحمراء في الأسواق السورية مع اقتراب عيد الأضحى، والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس مهند قدور في تصريح لـ سانا، أن الجهات البيطرية المختصة باشرت فور رسوّ الباخرة بإجراء الفحوص الفنية والصحية اللازمة للتأكد من سلامة العجول ومطابقتها لشروط الحجر الصحي البيطري، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة المنافذ البرية والجمارك في المحافظة.

وأوضح قدور أن هذه الشحنة تُعد الثانية من نوعها التي تصل إلى مرفأ طرطوس بعد التحرير، مشيراً إلى أهمية استمرار استيراد المواشي خلال المرحلة الحالية، ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على اللحوم قبيل عيد الأضحى.



من جهته، قال حمزة فرداوي، ممثل شركة “فرداوي وشركاه”: إن الشركة كانت من أوائل الجهات التي أعادت استيراد المواشي بحراً إلى سوريا، موضحاً أن أول باخرة وصلت مؤخراً كانت أيضاً قادمة من مولدوفا، فيما يُنتظر وصول شحنة جديدة خلال الفترة المقبلة من البرازيل.



وأضاف فرداوي: إن استيراد المواشي يأتي في إطار دعم السوق المحلية وتأمين كميات إضافية من اللحوم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار خلال موسم الأعياد



وكان مرفأ طرطوس قد استقبل في آب الماضي أول باخرة قادمة من مولدوفا محمّلة بالعجول الحية، في إطار استئناف حركة استيراد المواشي عبر البحر إلى سوريا.