جودة المنتج الوطني تتصدر أولويات تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات ‏السورية

دمشق-سانا
تكتسب جودة المنتج الوطني أهمية متزايدة في المرحلة الحالية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لزيادة تنافسية الصادرات السورية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج المحلي، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وأصبحت معايير الجودة والمطابقة الفنية والصحية من المتطلبات الرئيسية لدخول الأسواق العالمية، ما يفرض على المنتجين تطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تطوير منظومة الجودة لتعزيز القدرة التنافسية
وفي هذا السياق، أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، في تصريح خاص لـ سانا، أن الهيئة تواصل تحديث المواصفات القياسية الوطنية، بما يتوافق مع المراجع والمعايير الدولية، بهدف ضمان جودة المنتجات الوطنية، ورفع مستوى موثوقيتها، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح عليوي أن تطوير منظومة الجودة يشكل أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التعافي الصناعي للأعوام 2026- 2030، من خلال تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية، وتطوير أعمال القياس وتقييم المطابقة ودعم المختبرات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات السورية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار عليوي إلى أن الاستثمار في الجودة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المنتج الملتزم بالمعايير الفنية والصحية يمتلك فرصاً أكبر للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق حضور مستدام فيها.
ربط دعم الصادرات بمعايير الجودة
من جهته أوضح المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات محمد منهل الفارس، أن جودة المنتج الوطني تشكل أساساً لتعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات السورية، مبيناً أن الهيئة تعمل على تشجيع المنتجين على تطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية والدولية.
ولفت الفارس إلى أن الهيئة تركز على ربط برامج دعم الصادرات بمستويات الالتزام بالجودة والمطابقة، إلى جانب العمل على تذليل العوائق الفنية أمام المصدرين، ومساعدتهم على تلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.
الجودة ثقافة مؤسسية
بدورها، أوضحت الخبيرة في الهندسة الإدارية والجودة ومديرة مجموعة EMBS GROUP إسراء حمدان، أن جودة المنتج لم تعد تقتصر على مطابقة المواصفات الفنية فحسب، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تبدأ من الإدارة والتخطيط وتمر بجميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائي، مشيرة إلى أن المؤسسات القادرة على ترسيخ ثقافة الجودة في عملياتها اليومية تكون أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع في الأسواق.
وبينت حمدان أن المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مستوى الجودة والموثوقية، لافتة إلى أن المستهلك بات أكثر وعياً بمعايير الجودة والسلامة، الأمر الذي يجعل الالتزام بالمواصفات عاملاً رئيسياً في بناء الثقة بالمنتج وتعزيز حضوره في الأسواق، إضافة إلى دوره في الحد من الهدر، وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف على المدى الطويل.
وأكدت حمدان أن الاستثمار في أنظمة الجودة، والتطوير المستمر للكوادر البشرية، وتبني أساليب الإدارة الحديثة تمثل ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات السورية، مشيرة إلى أن الجودة تشكل اليوم أحد أهم مفاتيح النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، فضلاً عن دورها في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام قائم على منتجات قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وفي ظل التنافس المتزايد في الأسواق العالمية، تزداد أهمية تطوير جودة المنتجات الوطنية والالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، باعتبارها من أبرز العوامل المساعدة والمؤثرة في زيادة تنافسية الصادرات السورية، وتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية والدولية.