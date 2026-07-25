‏ البرلمان العربي يقدم التعازي بضحايا حادث طريق دير الزور – دمشق

القاهرة-سانا

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم السبت، عن تعازيه ومواساته بضحايا الحادث ‏المروري الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق.

وقال اليماحي في بيان نشر على منصة إكس: “أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية العربية السورية قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور بدمشق”.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع سوريا في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأدى حادث مروري وقع اليوم على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة ‏35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.