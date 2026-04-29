انخفاض أسعار الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأربعاء، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الثلاثاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16900 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16600 ليرة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14500 ليرة مبيعاً، و14200 ليرة شراءً.

ووصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى 4567 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.