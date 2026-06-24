الورشة التشاورية في مسقط تناقش تحديات تطبيق الحوكمة وتحليل ‏الفجوات لرفع جاهزية القطاع الزراعي

مسقط-سانا‏

ناقشت جلسات اليوم الثاني من الورشة التشاورية العربية حول ‏حوكمة منظومتي الصحة النباتية وسلامة الغذاء، التي تنظمها جامعة ‏الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية، ومركز ‏سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية ‏والسمكية وموارد ‏المياه في سلطنة عُمان، أبرز التحديات الوطنية المرتبطة بتطبيق ‏الحوكمة المتكاملة، وتحليل الفجوات التشريعية والمؤسسية والفنية‎.‎

كما اطلع المشاركون في الورشة على التجربة العُمانية في مجال ‏سلامة الغذاء من خلال زيارة ميدانية إلى مركز سلامة وجودة الغذاء، ‏بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير ‏الأنظمة الرقابية والمؤسسية وتعزيز كفاءتها‎.‎

وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة السورية خالد ‏صعيدي وفق قناة الوزارة على التلغرام أهمية بناء منظومات حوكمة ‏مرنة تستند إلى التكامل والشراكة وتبادل المعرفة والخبرات، بما ‏يعزز تطوير القدرات الوطنية، ويرتقي بمستويات سلامة الغذاء ‏والصحة النباتية، ويسهم في رفع جاهزية القطاع الزراعي لمواجهة ‏التحديات المستقبلية‎.‎

وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال الورشة التشاورية العربية، التي ‏تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط حتى الـ 25 ‏من الشهر الجاري، ‏تحت شعار “من الرؤية إلى التنفيذ”، بمشاركة وفد من وزارة الزراعة ‏السورية، بهدف دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق الأمن ‏الغذائي، ‏وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتعزيز ‏مسارات التنمية ‏الزراعية المستدامة‎.‎