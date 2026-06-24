الورشة التشاورية في مسقط تناقش تحديات تطبيق الحوكمة وتحليل ‏الفجوات لرفع جاهزية القطاع الزراعي

مسقط-سانا
ناقشت جلسات اليوم الثاني من الورشة التشاورية العربية حول حوكمة منظومتي الصحة النباتية وسلامة الغذاء، التي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان، أبرز التحديات الوطنية المرتبطة بتطبيق الحوكمة المتكاملة، وتحليل الفجوات التشريعية والمؤسسية والفنية.
كما اطلع المشاركون في الورشة على التجربة العُمانية في مجال سلامة الغذاء من خلال زيارة ميدانية إلى مركز سلامة وجودة الغذاء، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الأنظمة الرقابية والمؤسسية وتعزيز كفاءتها.
وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة السورية خالد صعيدي وفق قناة الوزارة على التلغرام أهمية بناء منظومات حوكمة مرنة تستند إلى التكامل والشراكة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز تطوير القدرات الوطنية، ويرتقي بمستويات سلامة الغذاء والصحة النباتية، ويسهم في رفع جاهزية القطاع الزراعي لمواجهة التحديات المستقبلية.
وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال الورشة التشاورية العربية، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط حتى الـ 25 من الشهر الجاري، تحت شعار “من الرؤية إلى التنفيذ”، بمشاركة وفد من وزارة الزراعة السورية، بهدف دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتعزيز مسارات التنمية الزراعية المستدامة.