السويدان يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في سوريا

IMG 20260626 165456 993 السويدان يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا
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بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الجمعة مع رجل الأعمال المصري ‏نجيب ساويرس الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في سوريا والتسهيلات المقدمة ‏للمستثمرين وفق قانون الاستثمار الجديد.‏
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وأكد الوزير السويدان أهمية القطاع الزراعي بوصفه عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً ‏إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وما يرافقها من إعفاءات وتسهيلات ‏للمستثمرين.‏

IMG 20260626 165457 199 السويدان يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في سوريا

وأوضح الوزير السويدان أن الوزارة تعمل على إنشاء شركة قابضة للاستثمارات ‏الزراعية تضم جميع الأصول الإنتاجية والزراعية التابعة لها، بما يتيح للمستثمرين ‏الدخول كشركاء في إدارتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة ‏للقطاع.‏

واستعرض السويدان واقع القطاع الزراعي وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها ‏مختلف البيئات السورية، مؤكداً تنوعها وجودتها، كما ركز على أهمية استثمار معامل ‏السكر والتوسع في زراعة الشوندر السكري باستخدام التقانات الزراعية الحديثة.‏
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من جانبه، أشار ساويرس إلى المجالات التي تعمل فيها شركاته، ومنها القطاع الزراعي، ‏منوهاً بأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وضرورة تنشيطها وتعزيز التعاون ‏بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏
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وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع ‏وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ونائب وزير الاقتصاد والصناعة ‏باسل عبد الحنان لبحث فرص التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات، بما يعزز ‏تحقيق التنمية المستدامة.‏

وتعمل الحكومة السورية على تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية ‏والعربية والأجنبية، ولا سيما في القطاع الزراعي، عبر تقديم حوافز وتسهيلات ‏للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد، في إطار جهودها لدعم الإنتاج وتحقيق ‏التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.‏
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