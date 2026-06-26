السويدان يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الجمعة مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في سوريا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق قانون الاستثمار الجديد.
وأكد الوزير السويدان أهمية القطاع الزراعي بوصفه عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وما يرافقها من إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.
وأوضح الوزير السويدان أن الوزارة تعمل على إنشاء شركة قابضة للاستثمارات الزراعية تضم جميع الأصول الإنتاجية والزراعية التابعة لها، بما يتيح للمستثمرين الدخول كشركاء في إدارتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للقطاع.
واستعرض السويدان واقع القطاع الزراعي وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها مختلف البيئات السورية، مؤكداً تنوعها وجودتها، كما ركز على أهمية استثمار معامل السكر والتوسع في زراعة الشوندر السكري باستخدام التقانات الزراعية الحديثة.
من جانبه، أشار ساويرس إلى المجالات التي تعمل فيها شركاته، ومنها القطاع الزراعي، منوهاً بأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وضرورة تنشيطها وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ونائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان لبحث فرص التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الحكومة السورية على تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، ولا سيما في القطاع الزراعي، عبر تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد، في إطار جهودها لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.