حضور لافت لشركات الأدوية البيطرية في معرض أغريتكس الدولي 2026

دمشق-سانا

شهد المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة (أغريتكس 2026) حضوراً لافتاً لشركات الأدوية البيطرية المحلية، في مؤشر واضح على تنامي حالة التعافي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، من خلال عرض منتجات تتميز بجودة عالية، بما يعزز دورها كركيزة أساسية في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني.

تعزيز التواصل المباشر مع المربين

أوضح صاحب إحدى شركات تصنيع الأدوية البيطرية هاشم زيادي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن مشاركتهم في المعرض تأتي بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المربين والزبائن، والاطلاع على احتياجات السوق الفعلية، ولا سيما الأصناف التي تشهد انقطاعاً نتيجة شح المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت زيادي إلى ضرورة دعم المنتج المحلي عبر تخفيف الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات في الطاقة، بما يتيح للشركات الوطنية توسيع إنتاجها وضمان استمراريته، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي بكفاءة أعلى.

منصة لعرض منتجات الشركات

من جهته، أكد صاحب إحدى شركات تصنيع وتصدير الأدوية البيطرية، محمد الرفاعي، أن المعرض يشكل منصة مهمة لعرض منتجات الشركة بعد استئناف نشاطها في سوريا بعد التحرير، مشيراً إلى أن المشاركة الحالية تتيح لهم إعادة ترسيخ حضورهم في السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ولفت الرفاعي إلى أن القطاع يشهد تقدماً ملحوظاً في الإنتاج والتسويق، رغم استمرار بعض الإجراءات الإدارية التي تتطلب مزيداً من التبسيط لتسهيل عمل المستثمرين، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع في الأسواق الداخلية والخارجية.

تعزيز الحضور في السوق المحلية

بدوره أكد ممثل إحدى شركات استيراد الأدوية البيطرية جابر الخالد أن المشاركة السنوية في المعرض أصبحت جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها والتعريف بآخر منتجاتها من اللقاحات البيطرية المستوردة، مبيناً أن المعرض يسهم في توسيع قاعدة العملاء، ويتيح للأطباء الاطلاع على أحدث اللقاحات.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات معرض (أغريتكس 2026) بدورته الرابعة والعشرين، الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويشارك في المعرض أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من أبرز الشركات العاملة في المجالين الزراعي والبيطري في سوريا ودول المنطقة، حيث يعرض المشاركون أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأدوية البيطرية، والأعلاف، والأسمدة، والبذور، والمبيدات، إلى جانب تقنيات الدواجن الحديثة.