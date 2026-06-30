مباحثات سورية سعودية في جدة لتعزيز التعاون ‏المشترك وتبادل الخبرات في قطاع المياه

جدة-سانا
عقد معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد اجتماعاً مع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي منصور بن هلال المشيطي، وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في المنتدى العربي السابع للمياه ضمن أسبوع المياه السعودي المنعقد في مدينة جدة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياه، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي، ويدفع نحو التنمية المستدامة.
ووفق الوزارة أكّد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية توسيع الشراكة الفنية والمؤسسية، والاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في تطوير قطاع المياه، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار وبناء القدرات والتقنيات الحديثة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المائية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها الوفد السوري خلال مشاركته في المنتدى، بهدف توثيق التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير قطاع المياه، ودعماً لجهود إعادة تأهيل القطاع المائي في سوريا وتحديثه.
وشارك وفد سوريا برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان، ومعاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أمس الأحد في افتتاح أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” في مدينة جدة والذي يشهد مشاركة عربية ودولية واسعة.