مباحثات سورية سعودية في جدة لتعزيز التعاون ‏المشترك وتبادل الخبرات في قطاع المياه

جدة-سانا‏

عقد معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه ‏والكهرباء أسامة أبو زيد اجتماعاً مع نائب وزير البيئة ‏والمياه والزراعة السعودي منصور بن هلال المشيطي، ‏وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في المنتدى ‏العربي السابع للمياه ضمن أسبوع المياه السعودي المنعقد ‏في مدينة جدة.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس ‏الإثنين، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في ‏قطاع المياه، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة ‏المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة ‏التشغيل، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم تحقيق الأمن ‏المائي، ويدفع نحو التنمية المستدامة‎.‎

ووفق الوزارة أكّد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية توسيع ‏الشراكة الفنية والمؤسسية، والاستفادة من التجربة ‏السعودية الرائدة في تطوير قطاع المياه، ودعم المبادرات ‏المشتركة في مجالات الابتكار وبناء القدرات والتقنيات ‏الحديثة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي ‏المشترك في مواجهة التحديات المائية‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة ‏اللقاءات الثنائية التي يجريها الوفد السوري خلال ‏مشاركته في المنتدى، بهدف توثيق التعاون مع الأشقاء ‏في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبراتهم في ‏تطوير قطاع المياه، ودعماً لجهود إعادة تأهيل القطاع ‏المائي في سوريا وتحديثه‎.‎

وشارك وفد سوريا برئاسة وزير الزراعة باسل ‏السويدان، ومعاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء ‏أمس الأحد في افتتاح أعمال مؤتمر “أسبوع المياه ‏السعودي” في مدينة جدة والذي يشهد مشاركة عربية ‏ودولية واسعة‎.‎