إصابة 17 عاملاً على الأقل جراء انفجار داخل منصة حفر نفطية في فنزويلا

كراكاس-سانا

أصيب 17 عاملاً على الأقل، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع داخل منصة حفر تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) في منطقة لوس يانوس وسط البلاد.

ونقلت رويترز عن مصادر محلية قولها: “إن عدداً من المصابين نُقلوا إلى كولومبيا لتلقي العلاج، في حين جرى نقل آخرين إلى مستشفى في بلدة جواسدواليتو القريبة لتلقي الرعاية الطبية”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب مرتفعة وعموداً كثيفاً من الدخان الأسود يتصاعد من موقع الانفجار، فيما لم تصدر السلطات الفنزويلية أو الشركة المشغلة حتى الآن بياناً يوضح أسباب الحادث أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وتشهد صناعة النفط الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات، ما أدى إلى تكرار الحوادث في بعض المنشآت النفطية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة إنتاج الخام واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.