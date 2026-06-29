لجنة سيدات الأعمال الصناعيات بدمشق وريفها ومجلس سيدات ‏الأعمال بدبي يبحثان تعزيز التعاون

دمشق-سانا‏

بحثت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة ‏دمشق وريفها وفاء أبو لبدة، مع رئيسة مجلس سيدات الأعمال ‏في دبي رجاء القرق، خلال اجتماع افتراضي اليوم الإثنين، سبل ‏تعزيز الشراكات الاقتصادية النسوية، وتطوير مجالات العمل ‏المشترك، بما يسهم في توسيع فرص التعاون بين سيدات ‏الأعمال في البلدين‎.‎

واستعرضت أبو لبدة خلال الاجتماع دور لجنة سيدات الأعمال ‏الصناعيات في دعم ريادة المرأة السورية، ولا سيما خلال مرحلة ‏ما بعد التحرير، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت ‏الصناعية، في مقابل نجاح العديد من سيدات الأعمال في إعادة ‏تشغيل مشاريعهن واستئناف الإنتاج رغم التحديات‎.‎

وأشارت أبو لبدة إلى جهود اللجنة في تنظيم ورشات العمل، ‏والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية، ورعاية المشاريع ‏الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الصناعات اليدوية ‏المستوحاة من التراث السوري، بما يسهم في تمكين المرأة ‏اقتصادياً وتعزيز دورها في التنمية‎.‎

‎ ‎من جهتها أبدت القرق اهتماماً بالغاً من جانب مجلس سيدات ‏الأعمال في دبي لبناء جسور التشاركية مع نظيراتهن في سوريا، معلنةً عن رغبتها في إجراء زيارة ميدانية قريبة إلى ‏سوريا للاطلاع عن كثب على واقع المصانع والمنشآت‎.‎

واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل مشتركة؛ تتضمن برامج ‏وأنشطة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة ‏الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتشبيك بين سيدات الأعمال في ‏سوريا ودولة الإمارات‎.‎