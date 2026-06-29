لجنة سيدات الأعمال الصناعيات بدمشق وريفها ومجلس سيدات ‏الأعمال بدبي يبحثان تعزيز التعاون

دمشق-سانا
بحثت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها وفاء أبو لبدة، مع رئيسة مجلس سيدات الأعمال في دبي رجاء القرق، خلال اجتماع افتراضي اليوم الإثنين، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية النسوية، وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يسهم في توسيع فرص التعاون بين سيدات الأعمال في البلدين.
واستعرضت أبو لبدة خلال الاجتماع دور لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في دعم ريادة المرأة السورية، ولا سيما خلال مرحلة ما بعد التحرير، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية، في مقابل نجاح العديد من سيدات الأعمال في إعادة تشغيل مشاريعهن واستئناف الإنتاج رغم التحديات.
وأشارت أبو لبدة إلى جهود اللجنة في تنظيم ورشات العمل، والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية، ورعاية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الصناعات اليدوية المستوحاة من التراث السوري، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها في التنمية.
من جهتها أبدت القرق اهتماماً بالغاً من جانب مجلس سيدات الأعمال في دبي لبناء جسور التشاركية مع نظيراتهن في سوريا، معلنةً عن رغبتها في إجراء زيارة ميدانية قريبة إلى سوريا للاطلاع عن كثب على واقع المصانع والمنشآت.
واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل مشتركة؛ تتضمن برامج وأنشطة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتشبيك بين سيدات الأعمال في سوريا ودولة الإمارات.