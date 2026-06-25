زوار فود إكسبو 2026: المعرض منصة لتعزيز الصناعة الغذائية وفتح آفاق جديدة لها

دمشق-سانا

استقطب المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026”، المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، أعداداً كبيرة من الزوار والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية، وأتاح لهم فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية والعربية المشاركة.

تطور ومنافسة

وفي تصريح لـ سانا، وصف صاحب متجر للمواد الغذائية محمد الأحمد، المعرض بأنه فرصة مميزة للتعرف على منتجات جديدة وعقد علاقات مباشرة مع الشركات المنتجة. وقال: “لفت انتباهي التنوع الكبير في الأجنحة والمنتجات المعروضة، كما أن المعرض وفر بيئة مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في المجال الغذائي”.



المستثمر في الصناعات الغذائية، أحمد يوسف، أكد أن المعرض يعكس التطور الذي يشهده هذا القطاع، وقال: “وجود عدد كبير من الشركات والمنتجات عالية الجودة يدل على قدرة الصناعات الغذائية السورية على التطور والمنافسة، كما أن المعرض يفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

متطلبات الأسواق

من جانبه، أوضح سامر الحسن، العامل في مجال تصدير المنتجات الغذائية، أن المعرض يشكل نافذة مهمة للتعريف بالمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وأضاف: “أتاح لنا فود إكسبو فرصة اللقاء مع ممثلين عن شركات عربية وأجنبية والاطلاع على متطلبات الأسواق التصديرية، وما لمسته من جودة في المنتجات المعروضة وتطور في أساليب التعبئة والتغليف يعزز من فرص زيادة الصادرات السورية وفتح أسواق جديدة”.



وتبرز من خلال هذه الآراء أهمية معرض فود إكسبو 2026 كمنصة تجمع المنتجين والمستثمرين والمستهلكين في مكان واحد، وتسهم في التعريف بالمنتجات الوطنية وتوسيع فرص التعاون التجاري.



وتختتم اليوم الخميس فعاليات معرض “فود إكسبو 2026″، الذي أقيم برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية.