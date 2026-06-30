منتخب باراغواي يطيح بألمانيا بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال 2026‏

فوكسبورو-سانا
تأهل منتخب باراغواي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الألماني بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيليت” بمدينة فوكسبورو الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32.
وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب باراغواي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 42 عبر اللاعب خوليو إنسيسو.
وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الألماني التعادل عندما سجل كاي هافرتز هدفاً برأسية في الدقيقة 54، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يعجز المنتخبان عن استثمار الفرص المتاحة خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكما في النهاية إلى ركلاتالترجيح.
وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب باراغواي، الذي انتزع بطاقة العبور إلى دور الـ 16، فيما ودّع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2026.