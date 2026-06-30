منتخب باراغواي يطيح بألمانيا بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال 2026‏

فوكسبورو-سانا ‏

تأهل منتخب باراغواي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الألماني بركلات ‏الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ‏ملعب “جيليت” بمدينة فوكسبورو الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32.‏

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب باراغواي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 42 عبر ‏اللاعب خوليو إنسيسو.‏

وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الألماني التعادل عندما سجل كاي هافرتز هدفاً برأسية في الدقيقة ‌‏54، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.‏

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يعجز المنتخبان عن استثمار الفرص ‏المتاحة خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكما في النهاية إلى ركلاتالترجيح.‏

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب باراغواي، الذي انتزع بطاقة العبور إلى دور الـ 16، فيما ودّع ‏المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2026.‏