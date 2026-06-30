مجلس التعليم العالي يقرّ افتتاح كليات جديدة وإحداث ‏درجة ‏الدكتوراه بعدد من الاختصاصات‎

دمشق- سانا
أقرّ مجلس التعليم العالي خلال جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025 ـ 2026، افتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة، اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027.
وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المجلس أقر أيضاً إحداث كليتي الحقوق، والهندسة المعلوماتية، في مدينة حماة على أن تتبعا لجامعة حماة.
كما وافق المجلس، على إحداث درجة الدكتوراه في التمريض، باختصاص التمريض النفسي والصحة العقلية في قسم التمريض النفسي والصحة العقلية في كلية التمريض بجامعة اللاذقية، وإحداث درجة الدكتوراه في تربية الطفل، بقسم تربية الطفل بكلية التربية في جامعة حماة.
وأقرّ مجلس التعليم العالي وفق الوزارة، دمج الكادر التدريسي والفني لفرع جامعة حلب في تل أبيض بالرقة ضمن ملاك الجامعة.
وفي السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث مروان الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المدن الجامعية، بما يضمن تكاملها مع الجامعات الحكومية، ويرفع من كفاءة إدارتها وقدرتها على تلبية احتياجات الطلبة، وذلك انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالخدمات الطلابية، وتعزيز جودة البيئة الجامعية.
ولفت الوزير الحلبي، إلى أنه وجه باستكمال الإجراءات اللازمة، لتكون المدن الجامعية جزءاً من البنية الإدارية والتنظيمية للجامعات الحكومية التابعة لها، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويمنح الجامعات مرونة أكبر في إدارة السكن الجامعي، وتطوير مرافقه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.
وأكد الوزير الحلبي، أن الوزارة تنظر إلى المدن الجامعية بوصفها جزءاً أساسياً من البيئة التعليمية، وستواصل العمل على تطوير بنيتها الإدارية والخدمية، بما يوفر للطلبة بيئة جامعية آمنة ومستقرة، تواكب متطلبات المرحلة، وتسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية وتحسين جودة الحياة الجامعية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت في وقت سابق اليوم: إن المجلس أقرّ إحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية (قسم الرياضيات)، والطب البيطري، في جامعة حلب، ومقرّها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.