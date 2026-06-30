مجلس التعليم العالي يقرّ افتتاح كليات جديدة وإحداث ‏درجة ‏الدكتوراه بعدد من الاختصاصات‎

دمشق- سانا‏

أقرّ مجلس التعليم العالي خلال جلسته الخامسة للعام ‏الدراسي ‌‏2025 ـ 2026، افتتاح كليتي الشريعة في ‏جامعتي حمص وحماة، ‏اعتباراً من العام الدراسي ‌‏2026-2027‌‌‌‏.‏

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عبر قناتها ‌‏على التلغرام اليوم الإثنين، أن المجلس أقر أيضاً إحداث ‏كليتي ‏الحقوق، والهندسة المعلوماتية، في مدينة حماة ‏على أن تتبعا ‏لجامعة حماة‎.‎

كما وافق المجلس، على إحداث درجة الدكتوراه في ‏التمريض، ‏باختصاص التمريض النفسي والصحة العقلية ‏في قسم التمريض ‏النفسي والصحة العقلية في كلية ‏التمريض بجامعة اللاذقية، وإحداث ‏درجة الدكتوراه في ‏تربية الطفل، بقسم تربية الطفل بكلية التربية ‏في جامعة ‏حماة‎. ‎

وأقرّ مجلس التعليم العالي وفق الوزارة، دمج الكادر ‏التدريسي ‏والفني لفرع جامعة حلب في تل أبيض بالرقة ‏ضمن ملاك الجامعة‎. ‌‎

وفي السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث مروان ‏الحلبي عبر ‏صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الوزارة ‏تعمل على تطوير ‏منظومة المدن الجامعية، بما يضمن ‏تكاملها مع الجامعات ‏الحكومية، ويرفع من كفاءة إدارتها ‏وقدرتها على تلبية احتياجات ‏الطلبة، وذلك انطلاقاً من ‏حرصها على الارتقاء بالخدمات الطلابية، ‏وتعزيز جودة ‏البيئة الجامعية‎.‎

ولفت الوزير الحلبي، إلى أنه وجه باستكمال الإجراءات ‏اللازمة، ‏لتكون المدن الجامعية جزءاً من البنية الإدارية ‏والتنظيمية ‏للجامعات الحكومية التابعة لها، بما يعزز ‏التكامل المؤسسي، ويمنح ‏الجامعات مرونة أكبر في ‏إدارة السكن الجامعي، وتطوير مرافقه، ‏وتحسين مستوى ‏الخدمات المقدمة للطلبة‎.‎

وأكد الوزير الحلبي، أن الوزارة تنظر إلى المدن ‏الجامعية بوصفها ‏جزءاً أساسياً من البيئة التعليمية، ‏وستواصل العمل على تطوير ‏بنيتها الإدارية والخدمية، ‏بما يوفر للطلبة بيئة جامعية آمنة ‏ومستقرة، تواكب ‏متطلبات المرحلة، وتسهم في دعم مسيرتهم ‏الأكاديمية ‏وتحسين جودة الحياة الجامعية‎.‎

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت في وقت سابق ‏اليوم: إن المجلس أقرّ إحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية، ‏والعلوم الثانية (قسم الرياضيات)، والطب البيطري، في جامعة ‏حلب، ومقرّها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.‏