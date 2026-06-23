فود إكسبو 2026 يعزز حضوره كمنصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح ‏آفاق جديدة للتصدير والاستثمار

دمشق-سانا‏

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يعزز معرض فود إكسبو 2026 في دورته الحادية والعشرين، المقامة في ‏مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ‏ودولية، حضوره كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في قطاع ‏الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، بعدما تحوّل إلى منصة تجمع كبرى ‏الشركات والمنتجين والمستثمرين لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات ‏والحلول الإنتاجية.‏

سانا رصدت أراء عدد من المشاركين في المعرض الذين أكدوا أنه يشكل ‏منصة مهمة للتعريف بالمنتجات الوطنية، وبناء شراكات تجارية جديدة، ‏وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، إضافةً إلى دوره في تعزيز التواصل ‏المباشر مع المستهلكين والتعرف إلى احتياجات الأسواق ومتطلباتها.‏

فتح قنوات تواصل جديدة

وأوضح أحد المشاركين في المعرض، محمد الأحمد، أن فود إكسبو 2026 ‏أتاح للشركات الصناعية السورية عرض منتجاتها أمام شريحة واسعة من ‏التجار والمستهلكين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المهتمين بالمنتج المحلي.‏

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بدوره، أشار المشارك محمد فيومي، إلى أن المعرض يشكل منصة فاعلة ‏لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص التشبيك بين المصنعين والمصدرين ‏والتجار والوكلاء التجاريين، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ‏الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ولا سيما أن ‏الصناعات الغذائية السورية تستند إلى قاعدة زراعية غنية ومتنوعة، تتميز ‏بجودة منتجاتها، الأمر الذي يرفع من تنافسية المنتجات الغذائية المصنعة ‏وفق المواصفات القياسية السورية، ويعزز فرص وصولها إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية.‏

دعم الإنتاج الوطني

من جهته، أكد المشارك، عبد الرحمن الباشي، أن المعرض فتح آفاقاً واعدة ‏أمام الشركات السورية للتوسع في الأسواق العربية والأجنبية، موضحاً أن ‏أكثر من نصف المواد الأولية المستخدمة في منتجات منشأته أصبحت محلية ‏الصنع، ما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتوفير القطع الأجنبي وخلق فرص ‏عمل جديدة.‏

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وتتواصل فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة ‏والتغليف “فود إكسبو 2026” حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، ‏برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة واسعة من الشركات ‏المتخصصة في الصناعات الغذائية وآلات ومواد التعبئة والتغليف، في خطوة ‏تعكس تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في دعم ‏الاقتصاد الوطني.‏