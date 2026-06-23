فود إكسبو 2026 يعزز حضوره كمنصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح ‏آفاق جديدة للتصدير والاستثمار

دمشق-سانا
يعزز معرض فود إكسبو 2026 في دورته الحادية والعشرين، المقامة في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، حضوره كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، بعدما تحوّل إلى منصة تجمع كبرى الشركات والمنتجين والمستثمرين لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الإنتاجية.
سانا رصدت أراء عدد من المشاركين في المعرض الذين أكدوا أنه يشكل منصة مهمة للتعريف بالمنتجات الوطنية، وبناء شراكات تجارية جديدة، وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، إضافةً إلى دوره في تعزيز التواصل المباشر مع المستهلكين والتعرف إلى احتياجات الأسواق ومتطلباتها.
فتح قنوات تواصل جديدة
وأوضح أحد المشاركين في المعرض، محمد الأحمد، أن فود إكسبو 2026 أتاح للشركات الصناعية السورية عرض منتجاتها أمام شريحة واسعة من التجار والمستهلكين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المهتمين بالمنتج المحلي.
بدوره، أشار المشارك محمد فيومي، إلى أن المعرض يشكل منصة فاعلة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص التشبيك بين المصنعين والمصدرين والتجار والوكلاء التجاريين، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ولا سيما أن الصناعات الغذائية السورية تستند إلى قاعدة زراعية غنية ومتنوعة، تتميز بجودة منتجاتها، الأمر الذي يرفع من تنافسية المنتجات الغذائية المصنعة وفق المواصفات القياسية السورية، ويعزز فرص وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم الإنتاج الوطني
من جهته، أكد المشارك، عبد الرحمن الباشي، أن المعرض فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات السورية للتوسع في الأسواق العربية والأجنبية، موضحاً أن أكثر من نصف المواد الأولية المستخدمة في منتجات منشأته أصبحت محلية الصنع، ما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتوفير القطع الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة.
وتتواصل فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وآلات ومواد التعبئة والتغليف، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.