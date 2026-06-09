‏206‌‎ ‎آلاف مواطن دخلوا سوريا في عيد الأضحى مستفيدين من إعفاء ‏السيارات من الرسوم

دمشق-سانا‏

شهدت المنافذ الحدودية السورية قدوم نحو 206 آلاف مواطن بين 18 و31 ‏أيار الماضي، مستفيدين من قرار إعفاء السيارات السورية من رسوم ‏الدخول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك‎.‎

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنافذ والجمارك لسانا أن هذه ‏الأرقام جاءت في ظل التسهيلات التي تقدمها الهيئة لتيسير إجراءات الدخول ‏وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تشجيع زيارة الوطن ولمّ شمل ‏الأسر خلال المناسبات والأعياد، ومنها القرار رقم /45/ القاضي بإعفاء ‏السيارات العائدة للمواطنين السوريين من رسم الدخول‎.‎

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان 88,416، و57,572 قادماً ‏عبر المنافذ الحدودية مع تركيا، و57,260 قادماً عبر منفذ نصيب الحدودي ‏مع الأردن، فيما بلغ عدد القادمين من المنافذ الحدودية مع العراق 2,252 ‏قادماً‎.‎

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على مدار الساعة في مختلف ‏المنافذ الحدودية، لضمان انسيابية حركة العبور وتسريع إنجاز المعاملات ‏وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يعكس حرصها على تسهيل دخولهم ‏إلى أرض الوطن وتوفير تجربة عبور مريحة وآمنة‎.‎