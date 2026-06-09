‏206‌‎ ‎آلاف مواطن دخلوا سوريا في عيد الأضحى مستفيدين من إعفاء ‏السيارات من الرسوم

دمشق-سانا
شهدت المنافذ الحدودية السورية قدوم نحو 206 آلاف مواطن بين 18 و31 أيار الماضي، مستفيدين من قرار إعفاء السيارات السورية من رسوم الدخول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنافذ والجمارك لسانا أن هذه الأرقام جاءت في ظل التسهيلات التي تقدمها الهيئة لتيسير إجراءات الدخول وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تشجيع زيارة الوطن ولمّ شمل الأسر خلال المناسبات والأعياد، ومنها القرار رقم /45/ القاضي بإعفاء السيارات العائدة للمواطنين السوريين من رسم الدخول.
وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ الحدودية مع لبنان 88,416، و57,572 قادماً عبر المنافذ الحدودية مع تركيا، و57,260 قادماً عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، فيما بلغ عدد القادمين من المنافذ الحدودية مع العراق 2,252 قادماً.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الحدودية، لضمان انسيابية حركة العبور وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يعكس حرصها على تسهيل دخولهم إلى أرض الوطن وتوفير تجربة عبور مريحة وآمنة.