غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الإثنين، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14700 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12800 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12500 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4038 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.